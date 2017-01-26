أكراد سوريا سيشاركون في اجتماع لافروف مع المعارضة السورية

قال ممثل حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري، عبد السلام علي، إن ممثلين عن هذا الحزب سيشاركون في اجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع المعارضة السورية، الجمعة.

وأكد علي: “سيأتي ممثلنا من فرنسا، وربما سأشارك أنا كذلك”، مضيفا أن دعوة للمشاركة في هذا الاجتماع وجهت كذلك إلى ممثلي حزب الاتحاد الديمقراطي في شمال سوريا، إلا أنهم لن يتمكنوا من الوصول إلى موسكو للمشاركة في الاجتماع لأن ذلك يتطلب التوجه إلى العراق أولا.

يذكر أن حزب الاتحاد الديمقراطي أكبر وأقوى حزب في المناطق الكردية بشمال سوريا التي أعلنت في مارس/آذار الماضي “فدرالية” من جانب واحد.

وتجدر الإشارة، في هذا السياق، إلى أن موسكو تدعو باستمرار إلى ضرورة إشراك أكراد سوريا في المفاوضات السورية، بينما تعارض أنقرة، بشدة، مشاركة حزب الاتحاد الديمقراطي في عملية المفاوضات السورية لأنها تعتبره مرتبطا بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

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