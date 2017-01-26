في قانون الانتخاب.. زهرا يحذر

أكد النائب انطوان زهرا أن “الاتصالات مكثفة ويومية للوصول إلى قانون انتخابي جديد، ومن غير المستبعد التوصل قريباً إلى اتفاق على صيغة ترضي كل الأطراف وتزيل هواجس الحزب التقدمي الاشتراكي”.

زهرا وعبر “صوت لبنان 93,3” أوضح أن “الاتصالات بين القوات اللبنانية وتيار المستقبل والتيار الوطني الحر مستمرة وأن القوات والتيار في ورشة دائمة لبلورة الصيغ والدراسات فالقوات في صلب التشاور لانتاج قانون جديد خاصة أن لديها اقتراح للمختلط يعمل على المزج بينه وبين اقتراح رئيس مجلس النواب نبيه بري”.

وحذر زهرا من “المهل القانونية التي بدأت تتآكل”، مشيدا “بالضغوطات التي تمارس لإقرار قانون جديد منها رفض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مناقشة إقرار هيئة الاشراف على الانتخابات والتي تم تجاوز المهلة الموضوعة لها إلا أنها غير مسقطة لأنها لم تبدأ مهامها في مراقبة الترشح والحملات الانتخابية”.

وعن مشروع قانون تعديل المهل، أعلن أنه “لن يطرح مجددا اليوم لأنه لم يتم تجاوز المهل”.

أما عن تحويل الجلسات النيابية المقبلة الى جلسات تناقش القانون الانتخابي، فشرح زهرا أنه “لم يعد هناك من اقتراحات معجلة أو منجزة في اللجان فمن الطبيعي أن ينصرف المجلس اذا ما دعي للاجتماع الى مناقشة القانون الانتخابي”.

وردا على سؤال عن صيغة التأهيل للنسبية والانتخاب وفق الأكثرية، إعتبر أن “الخيارات قد تكون محصورة وتحدد شكل مجلس النواب قبل انتخابه لذا تيار المستقبل والاشتراكي ليسا بصدد الموافقة على هذه الصيغة الا أنها تؤمن النسبية المطلقة”.

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