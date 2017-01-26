لمن قال وهاب “اكتفينا من قصائد النفاق”.. ؟

غرّد رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على “تويتر” بالقول: “إكتفينا من قصائد النفاق من قبل كل المتعاطفين مع حقوق الدروز والمهتم بحقنا عليه تأييدنا لإستحداث مجلس شيوخ يترأسه درزي”.

وقال وهاب: ” أما من يتلطى وراء مطالب فئة درزية تتمسك بقانون الستين فهو كاذب ويريد القانون الحالي الذي لم يقنعنا أحد بعد بمصلحتنا به، تناتشوا الوزارات أمام أعيننا وتركوا لنا الفتات والآن يتدخلون لمصلحة فريق ضد آخر داخل الطائفة ويتلطون خلفه لأنهم يريدون الستين”.

وختم وهاب: ” الإستماتة ليست على حقوق الطوائف وهي مؤمنة في أي قانون بل هي على حصص النفط وهم يتصرفون كأنهم سيعيشون مائتي عام”.

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