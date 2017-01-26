الجيش التركي: مقتل 23 عنصرا من “داعش” شمالي سوريا

أعلن الجيش التركي القضاء على 23 عنصرا من تنظيم “داعش”، وتدمير أهداف للتنظيم وذلك في ضربات جوية وبرية شمالي سوريا.

وجاء في بيان صادر عن القوات المسلحة التركية: “في اليوم الـ156 لعملية “درع الفرات” التي تشنها القوات التركية منذ آب/أغسطس الماضي جرى القضاء على 23 إرهابيا من تنظيم “داعش” في إطار عملية درع الفرات”.

وأضاف البيان “استهدفت المدفعية 206 أهدافا لتنيظم “داعش” وقد جرى تدمير ملاجئ ومواقع دفاعية وأسلحة وسيارات تابعة للتنظيم”.

كما جرى تدمير 24 هدفا لتنظيم “داعش” في ضربات جوية في منطقة الباب وقرية بزاغة وبلدة تادف ومنطقة قبر المقري.

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