تقي الدين: متجهين نحو الـ60 ولكن..

أكد رئيس حزب الوفاق الوطني بلال تقي الدين أن “رئيس اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط مصر على قانون الستين في حال تم الاتفاق عليه سيكون هناك خوف من رئيس الحكومة سعد الحريري لأن الستين سيجعل السنة من الأقليات”.

وفي حديث تلفزيوني، أشار تقي الدين إلى أنه “هناك إجماع في الاعلام من قبل القوى السياسية على رفض قانون الستين ولكن في المجلس الضيّقة لا نعرف ما يحصل”، معتبراً انه “على الأقطاب السياسية التي لها سنوات موجودة في الحكم أن تترك بصمة للشعب اللبناني وتؤكد لهم انهم يريدون انتاج قانون انتحاب جديد من أجل إحداث تغيير جذري في البلاد”.

وأفاد أن “كلام وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق كان كلامه واضحا عندما قال أنه لا يمكن انتاج قانون انتحاب جديد بهذه الفترة لاننا بحاجة لتمرين العاملين والمشرفين على العمليات الانتخابية على مستوى القانون السنبي وكلامه فيه دلالة إلى أين نحن ذاهبين”، معتبراً أنه “إذا استطاع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس كجلس النواب نبيه بري الاتفاق على قانون انتخاب نسبي سيدخلون التاريخ اللبناني لانه يكون انجاز حقيقي ويكونوا أكدوا للبنانيين أنهم قادرين على انقاذ البلد”.

وأعرب تقي الدين عن اعتقاده اننا متجهين نحو قانون الستين ولكن معدلا”.

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