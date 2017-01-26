المسلحون اختاروا الإنضمام لأحرار الشام.. هل تتحقق رؤية لافروف؟

أعلن عدد من الميليشيات المسلحة في الشمال السوري انضمامها إلى ميليشيا أحرار الشام، حيث وقعت ميليشيات جيش المجاهدين و ألوية صقور الشام و تجمع فاستقم وجيش الإسلام، بالإضافة إلى فصيل الجبهة الشامية العامل في ريف حلب الغربي، على بيان الإنضمام.

ميليشيا أحرار الشام رحبت إعلان الفصائل بالانضمام إليها على خلفية الأحداث الأخيرة بينها وبين جبهة النصرة.

وأضافت الحركة في بيانها أنها بذلت جهدا ونشرت عناصرها في القرى والبلدات لفض النزاع الحاصل بين جبهة النصرة والفصائل الأخرى.

مصادر مطلعة قالت أن هذا الانضمام قد يعني في وقت لاحق القتال إلى جانب الجيش السوري في حربه ضد تنظيمي داعش والنصرة واستندت المصادر في تحليلها السابق إلى ماقاله وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن ان بلاده والجيش السوري والمعارضة السورية، مستعدون من حيث المبدأ لشن عملية عسكرية مشتركة ضد تنظيم داعش وجبهة النصرة.

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