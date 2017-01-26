استعدوا.. “PERLA” يصل اليوم

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في الطيران المدني، أنه يتأثر الحوض الشرقي للمتوسط ابتداءً من اليوم بالمنخفض الجوّي “PERLA” المصحوب بكتل هوائية باردة والذي يستمر حتى مساء السبت.

وتوقعت ان يكون الطقس غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة، تشتدّ غزارتها اعتباراً من المساء وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة،كما تتساقط الثلوج اعتباراً من ارتفاع 1500 متر وتتدنى خلال الليل الى 1200 متر.

كما توقعت ان يكون الطقس غدا غائم وممطر بغزارة أحياناً مع عواصف رعدية ورياح قوية تصل سرعتها الى 85 كلم/س (يرتفع معها موج البحرالى ما فوق ال3 امتار)،وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 متر نهاراً ويتدنى مستوى تساقطها بدءًا من بعد الظهر الى حدود 900 متر مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتلامس الثلوج ال700متر ليل الجمعة/السبت شمال البلاد. نحذّر من ارتفاع موج البحر الذي سيقارب ال 6أمتار مساءً. أما الطقس السبت فيكون غائم اجمالاً مع أمطار غزيرة أحياناً مترافقة بعواصف رعدية خاصة خلال الفترة الصباحية كما تستمر درجات الحرارة بالانخفاض وتتساقط الثلوج على ارتفاع 600 متر وما دون ذلك في المناطق الشمالية، تخف حدة الأمطار والثلوج اعتباراً من الفترة المسائية كما نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتباراً من فجر الاحد.

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