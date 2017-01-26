أحداث إدلب تصيب فيصل القاسم بهيستيريا

أحدَثَ الاقتتال الداخلي بين جماعات المعارضة المسلحة إرباكاً سياسياً وإعلامياً لجميع مؤيديها على مواقع التواصل الاجتماعي وسط دعوات للحدّ من هذه ” المهاترات التي تقضي على الثورة وتهّد كيانها” كما ذكر بعض الناشطين المعارضين.

وأبرز إعلاميي المعارضة الذين أصابتهم هيستيريا بفعل هذا ” الانقلاب المسلح” بين الفصائل المسلحة الإعلامي فيصل القاسم (مذيع قناة الجزيرة القطرية) الذي لم يتوقف منذ يوم أمس عن كتابة ” نصائح ” لجميع المجموعات المعارضة المسلحة في إدلب وغيرها من مناطق الشمال السوري التي تشهد اشتباكات عنيفة فيما بينها لليوم الثاني على التوالي .

وبدأ القاسم الذي يعمل في قناة الجزيرة القطرية، بالاستهزاء ممن وصفهم بـ ” المجاهدين الأشاوس ” بعد أن عملوا على ” ذبح بعض في ريفي حلب وإدلب كما قال ، ووجه لهم اللوم بأنهم يعملون على الفرقة بين الصفوف التي ستستفيد منها السلطات السورية فقط حين يدبّ الخلاف وتراق الدماء بين فصائل “الثورة “، بحسب تعبيره .

ونبّه القاسم إلى أن الفصائل بهذه العمليات القتالية التي تستمر بينهم منذ ليل أمس ستغير اتجاه ” الثورة ” الذي حددته جميع قوى المعارضة منذ عام 2011 ، وإذا استمر القتال الداخلي بين الفصائل سينهار الواقع العسكري ويتشظّى لتعلن نهاية الكفاح المسلح للثوار بعد نضال استمر ست سنوات كما ذكر، وسأل: ” لماذا لا تتعلم الفصائل الإسلامية التي تتقاتل فيما بينها الآن من القادة الإسلاميين الشرفاء الذين قادوا الثورات العربية والإسلامية ضد الاستعمار “.

وتدور معارك بين جبهة النصرة وفصائل أخرى تابعة لها من جهة وبين جيش المجاهدين وما أسموه ” فصائل أستانة ” من جهة أخرى ، حيث نقل ناشطون اتهام النصرة بالخيانة لفصائل المعارضة المسلحة التي شاركت في اجتماع أستانة واعتبرت بأنها سترتد عليها بقيادة الحليف التركي الذي اتفق مع روسيا وإيران ضد ” الثورة ” بحسب ما ذكر ناشطون.

وكتب القاسم تعليقاً على ما يدور في إدلب بسبب محادثات أستانة: ” أعتقد أن السوريين بحاجة لمؤتمر مصالحة بين فصائل المعارضة قبل مؤتمر الحل بين المعارضة والنظام ” ليعكس كلام القاسم “مأساة” الوضع الميداني للفصائل المسلحة التي أثارت مخاوفه حول مستقبل هذه “الثورة” التي توقع لها أن تنهي بعضها بزعمه عبرة تغريدة كتبها بأن (( ضابط روسي قال قبل أسابيع: لسنا بحاجة لمهاجمة الفصائل الجهادية في إدلب، يكفي أن نقوم بتجميعها في مكان واحد، وهي ستقوم بتصفية بعضها البعض، وعلق على نقله المزعوم بكلمة واحدة وكتب: “صدق”)).

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