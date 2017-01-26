الجيش السوري.. الحرب مستمرة

تابعت مروحيات ‫الجيش السوري‬ قصف مواقع تنظيم جبهة النصرة في عين الفيجة بمحيط جامع ابو بكر ومحيط مقسم الهاتف والبلدية وسكة القطار بالقذائف المتفجرة .

وفي ريف السويداء استهدف الجيش مجموعة مسلحة من تنظيم داعش في قرية القصر بريف السويداء الشرقي برمايات المدفعية ما أدى لمقتل وإصابة عدد من أفرادها.

إلى ذلك أعلنت تنسيقيات المسلحين عن استعادة تنظيم داعش السيطرة على على قرية “السفلانية” شمال شرق مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي بعد اشتباكات مع فصائل “الجيش الحر” المنضوية ضمن “درع الفرات” التي سيطرت على القرية لعدة ساعات يوم أمس.

أما في ريف الحسكة قتل اثنين من “قوات سوريا الديمقراطية” إثر هجوم شنه مسلحو داعش على مواقعهم قرب قرية “أبو خشب” غرب الشدادي في ريف الحسكة الجنوبي.

وكانت تنسيقيات المسلحين قد تحدثت عن استعادة “قوات سوريا الديمقراطية” السيطرة على قرى “الحمر ومقطع حجر صغير وجديدة” جنوبي منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي، كان قد سيطر عليها مسلحو تنظيم داعش فجر اليوم، عقب هجمات عنيفة اوقعت قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.

تنسيقيات أخرى قالت أن “جبهة النصرة” تحاصر مسلحي “فيلق الشام والجبهة الشامية” في بلدة حيان في ريف حلب الشمالي، في محاولة لاقتحام البلدة والسيطرة عليها.

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