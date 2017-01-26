رياشي: لست بوارد قمع الإعلام

أكد وزير الإعلام ملحم رياشي أن “الوزارة هي وزارة الإعلاميين وأصحاب المحطات وأنا واحد منكم”، مشيراً إلى أن “البعض تقدم بشكوى ضد برنامج يبث على قناة الـ”LBC” أو حتى برامج تعرض على محطات أخرى ولكن لن أعالجها على العلن بل سأتعامل مع المعنيين بشكل مباشر”.

رياشي وفي مؤتمر صحفي، قال “إنني لم آتي لأقمع الاعلام ولم آتي لأخذ الدور السلطوي على وسائل الاعلام أو على الحريات لأن هذا ليس واردا على الاطلاق لا بالشكل ولا بالمضمون:”، معتبراً أن “المدماكين الأساسيين في الاعلام هما حماية الحريات واداب المهنة والأداب العامة”، مطالباً جميع المحطات “وقف الحملات المضادة نهائياً والعودة إلى دور المحطات الأساسي بإيصال الرسالة والتي هي رسالة حق والحرية والموضوعية “.

وأعلن أن “قانونا جديدا للإعلام سيصدر قريباً وسيتم بأخذ أي ملاحظة على قانون الإعلام الجديد”.

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