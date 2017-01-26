بالصور.. كارول سماحة تردّ على انتقاد الخطأ الطباعي !

ردّت الفنانة اللبنانية كارول سماحة على الإنتقادات اللاذعة التي تعرّضت لها بسبب الرسالة التي وجّهتها إلى زميلتها اللبنانية ميريام فارس.

وغرّدت: ” كم من السهل التركيز على أخطاء البشر ومن الصعب الإضاءة على مضمون الحقيقي للأشياء… ( يتبع) -١-“.

وأضافت: ” ٢- لمن لم يختبر ال auto correct في الهواتف الذكية، أطمئنه أن لغتي العربية على أحسن ما يرام.”

وكانت سماحة قد توجّهت بالتعازي الى فارس بوفاة والدها، وغرّدت: “نتقدم بأحر التعازي من الفنانة ميريام فارس لوفاة والدها.. فلتركض روحه بسلام”، بدلا من “فلترقد روحه بسلام”، ما أثار موجة من التعليقات.



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