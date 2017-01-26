الميليشيات المسلحة في درعا تحب الظهور إعلامياً

يبدو أن ميليشيات درعا المسلحة أدمنت فكرة الاندماج حيث حتى في اندماجاتها المختلفة يتشتت شملها أكثر فأكثر.

المدينة التي أشعلت الشرارة الأولى في الأزمة السورية لم يرق لها أن تختفي اعلامياً من ساحة المواجهة عقب المصالحات الكبيرة التي جرت فيها مؤخراً، فهاهي الميليشيات المسلحة اليوم تعلن عن تشكيل جديد يضم 8 ميليشيات مسلحة تحت اسم لواء الفصل المستقل وهو يأتي بعد أشهر قليلة عن تشكيل مايسمى الجبهة الجنوبية.

ونشر لواء الفصل بياناً على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه: “نظراً لما تمر به بلادنا من خطر محدق أمام أعيننا، ومن فرقة حمقاء ستؤدي بنا للهلاك والخطر الجسيم الذي يحيط ببلدتنا، قررنا التوحد في جسم عسكري واحد وتحت مسمى لواء الفصل”.

وأبرز الميليشيات المنضوية تحت لواء الفصل، كتيبة جنود الحق، وكتيبة 111 قوات خاصة، وكتيبة القصاص ، والفاروق والكتيبة 707.

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