موغريني: هذا هدف زيارتي إلى لبنان

أعربت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني عن ترحيب الاتحاد الأوروبي بكل إيجابية بانتخاب رئيس الجمهورية ميشال عون وتشكيل الحكومة برئاسة سعد الحريري وبعمل المجلس النيابي، مؤكدة أن كل هذا مهم للغاية لكي يتمكن كامل الشعب في لبنان من الاستفادة من المؤسسات الرسمية لكي تعمل بشكل جيد لمصلحة البلاد.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية جبران باسيل في مقر وزارة الخارجية والمغتربين، أوضحت أن زيارتها إلى لبنان اليوم هي رسالة دعم الاتحاد الأوروبي الذي كان موجودا في لحظات أصعب إلى جانب لبنان، وسيبقى هذا الدعم الأوروبي وهو دعم سياسي للمؤسسات التي تضمن هذا التوازن الدقيق ونتطلع لمتابعة الانتخابات النيابية التي ستقوم بها السلطات اللبنانية.

وأشارت إلى دعم الاتحاد الاوروبي للبنان ولمؤسساته وشعبه في ما يتعلق باستقباله النازحين السوريين والفلسطينيي، مؤكدة اننا سنستمر في العمل سويا.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

