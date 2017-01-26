صفقة قطرية تستهدف ثاني أكبر منتج للغاز في روسيا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، الخميس 26 يناير/كانون الثاني، أن قطر تبدي اهتماما بتوسيع التعاون الاستثماري مع روسيا، مؤكدا أن موسكو ترحب بذلك.

وقال بيسكوف للصحفيين إن الشركاء القطريين يبدون اهتماما بتوسيع نشاطهم الاستثماري في روسيا من خلال صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي وعبر الشراكة في إطار مجموعة “روس نفط” للطاقة.

وجاء إعلان بيسكوف، بعدما كشف رئيس جهاز قطر للاستثمار، عبد الله آل ثاني، خلال لقائه الرئيس الروسي، عن صفقة جديدة بقيمة ملياري دولار أبرمها جهاز قطر بالتعاون مع الصندوق الروسي.

ولم يكشف آل ثاني عن تفاصيل الصفقة، إلا أن الصفقة على الأرجح متعلقة بشراء حصة في شركة “يارغيو”، التي تقوم بتطوير حقول نفط وغاز في دائرة “يامالو نينيتس” بشمال روسيا، حسبما نشرته صحيفة “فيدومستي”.

و”يارغيو”، عبارة عن تحالف مشترك بين “نوفاتك” (51%) وصندوق استثماري يدعى “الطاقة” (49%). وشركة “يارغيو” تملك تراخيص للتنقيب واستخراج النفط سارية المفعول إلى العام 2029.

وتخطط “نوفاتك”، ثاني أكبر منتج للغاز في روسيا، بالتعاون مع صندوق “الطاقة” استثمار نحو 1.5 مليار دولار لتطوير حقول نفط وغاز في “يامالو نينيتس”.

وهذا ليست المرة الأولى التي يتعاون فيها جهاز قطر، وهو أداة الدوحة للاستثمار المحلي والخارجي، مع صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، إذ يستثمر الجهاز بالتعاون مع الصندوق في مطار بمدينة سان بطرسبورغ، في شمال روسيا.

وفي ديسمبر/كانون الأول، اشترى جهاز قطر الاستثماري في إطار تحالف مع شركة “غلينكور” العملاقة لتجارة السلع الأولية، حصة في شركة روس نفط بلغت نسبتها 19.5%، مقابل 10.5 مليار يورو (نحو 11.3 مليار دولار)، في صفقة وصفت بالأكبر في العام 2016.

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