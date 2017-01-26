تضارب في أنقرة حول الموقف من الرئيس الأسد

أعلنت وزارة الخارجية التركية أن أنقرة لم تغير موقفها بشأن مصير الرئيس السوري بشار الأسد، مؤكدة أنها ترفض مشاركة الأسد في الحياة السياسية في سوريا في المستقبل.

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، حسين مفتي أوغلو، الخميس 26 يناير/كانون الثاني: “موقفنا معروف. والرئيس السوري لا يمكن أن يشارك في إقامة مستقبل لسوريا”.

يذكر في هذا السياق أن محمد شمشيك، نائب رئيس الوزراء التركي، قال، الأسبوع الماضي، إن أنقرة تعتبر أن تسوية الأزمة السورية من دون الرئيس السوري بشار الأسد، تعد في الوقت الراهن، أمرا غير واقعي.

وبشأن آفاق الالتزام بالهدنة في سوريا، قال مفتي أوغلو إنه يمكن أن “تعمل هناك جماعات على الأرض تريد إفشال الهدنة وخرقها لأنها ليست راضية عن نتائج المفاوضات في أستانا”.

وأكد أن تركيا تدعم مبادرة الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، بشأن إقامة مناطق آمنة في سوريا، إلا أنها ستنتظر تنفيذ خطوات عملية في إطار هذه المبادرة.

وقال الدبلوماسي التركي إن هذه المبادرة الأمريكية مهمة، لكن أنقرة ستقوم بتقييمها بعد إصدار ترامب تعليمات مقبلة بهذا الشأن.

من جهة أخرى، أكد مفتي أوغلو أن قدرات إيران للتأثير في الجماعات الموجودة في سوريا مهمة في إطار تنفيذ الاتفاقات التي توصلت إليها الدول الثلاث (تركيا وروسيا وإيران) حول تنفيذ الهدنة في سوريا، مشيرا إلى أن الآليات الثنائية المماثلة بين روسيا وتركيا أثبتت فعاليتها.

وأضاف أن الدول الثلاث لم تحدد حتى الآن موعدا لعقد لقاء روسي تركي إيراني جديد لبحث التفاصيل الفنية لعمل الآلية الثلاثية الخاصة بتنفيذ الهدنة.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

