أنقرة تصنف رسميا “النصرة” و”داعش” كجماعتين إرهابيتين

أعلن مصدر في وزارة الخارجية التركية أن أنقرة تعتبر كلا من تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” (المعروف بـ “جبهة فتح الشام” حاليا) جماعتين إرهابيتين وتتصرف على هذا الأساس.

يذكر في هذا السياق أن “النصرة” شنت هجوما، الثلاثاء، على عدد من الفصائل المسلحة التي تنسب نفسها لـ”الجيش السوري الحر”، في شمال غرب سوريا، مهددة بتوجيه ضربة قوية لفصائل المعارضة، التي تدعمها تركيا، وبتعطيل مفاوضات السلام التي ترعاها روسيا.

وذكر المصدر أن هذه الهجمات ربما تحركها رغبة “جبهة النصرة” في منع التوصل إلى حل سياسي للصراع السوري.

من جهة أخرى، قال إن تركيا ليس لديها علم بأي مسودة دستور قدمتها روسيا خلال مفاوضات أستانأ وتتضمن منح حكم ذاتي لأكراد سوريا.

وفي هذا السياق، علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الخميس، أن الهدف، من طرح ما أطلق عليه “المشروع الروسي” للدستور السوري الجديد، هو تشجيع السوريين على بدء المناقشة حول الموضوع، قائلة: “أما إذا كان الحديث يدور عن حكم ذاتي أو نظام فدرالي أو كونفدرالية، فهو أمر يقرره السوريون”.

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