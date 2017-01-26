وفد “الشعب السوري” إلى موسكو في نيسان

26 يناير, 2017 - 1:33 مساءً المصدر: سبوتنيك
وفد “الشعب السوري” إلى موسكو في نيسان

يقوم وفد برلمان سوري، برئاسة رئيسة مجلس الشعب السوري، هدية عباس، بزيارة إلى موسكو في نيسان /أبريل المقبل.

وقال نائب رئيسة مجلس الشعب السوري، غازي عباس: تلقينا دعوة رسمية لزيارة موسكو، وتابع: سيزور وفد برئاسة رئيسة المجلس هدية عباس، موسكو في شهر نيسان/أبريل المقبل” ولم يحدد عباس، تاريخ الزيارة.

هذا وكان أمين سر مجلس الشعب السوري، خالد العبود، قد صرح يوم 13 كانون الثاني/يناير 2017، بأن الدعوة التي وجهت من البرلمان الروسي لرئيسة البرلمان السوري، هدية عباس، شفهية، مؤكدا أن مجلس الشعب بانتظار الدعوة الرسمية.

المصدر: سبوتنيك
26 يناير, 2017

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