وفد “الشعب السوري” إلى موسكو في نيسان

وقال نائب رئيسة مجلس الشعب السوري، غازي عباس: تلقينا دعوة رسمية لزيارة موسكو، وتابع: سيزور وفد برئاسة رئيسة المجلس هدية عباس، موسكو في شهر نيسان/أبريل المقبل” ولم يحدد عباس، تاريخ الزيارة.

هذا وكان أمين سر مجلس الشعب السوري، خالد العبود، قد صرح يوم 13 كانون الثاني/يناير 2017، بأن الدعوة التي وجهت من البرلمان الروسي لرئيسة البرلمان السوري، هدية عباس، شفهية، مؤكدا أن مجلس الشعب بانتظار الدعوة الرسمية.