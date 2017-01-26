لافروف: آفاق الحل السوري بعد لقاء أستانا جيدة

وقال لافروف ردا على سؤال حول تقييمه لآفاق الحل بعد اللقاء: “جيدة”.

وأضاف ردا على سؤال حول الخطوات القادمة: “العمل ثم العمل ومرة أخرى العمل”.

هذا وكانت محادثات حول سوريا، قد عقدت يومي 23-24 كانون الثاني/يناير، في أستانا عاصمة كازاخستان، وبمبادرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي اقترح إنشاء ساحة إضافية لعملية السلام السورية، بالإضافة إلى جنيف. وأيد الاقتراح رئيسا تركيا وكازاخستان.

واتفقت روسيا وإيران وتركيا، على أن تكون ضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، وتم الاتفاق في محادثات أستانا، على إنشاء آلية ثلاثية لرصد وقف إطلاق النار في الجمهورية العربية السورية.