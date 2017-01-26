النصرة تنتقم من أحرار الشام في درعا

أصيب القاضي في مايسمى محكمة “دار العدل” التابعة للميليشيات المسلحة، المدعو محمد صالح الزعبي (أبو حمزة)، إثر انفجار عبة ناسفة استهدفته في بلدة الطيبة، بريف درعا الشرقي ظهر اليوم، الخميس 26 كانون الثاني.

وأفادت مصادر ميدانية أن إصابة الزعبي “خفيفة”، بينما اقتصرت الأضرار على الماديات.

وشغل الزعبي منصب شرعي في ميليشيا “أحرار الشام” سابقًا، وهو أحد قضاة المحكمة الحاليين.

عبوة أخرى انفجرت على طريق الكرك- زخم شرق درعا، وأدت إلى مقتل شخصين أحدهما مدني، بينما ما زالت هوية الثاني مجهولة.

مصادر مطلعة أكدت ضلوع النصرة في عملية الاغتيال انتقاما من أحرار الشام التي تقاتلها في الشمال السوري.

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