أبي رميا اطلع على تفاصيل اعتقال قاتل الهاشم

26 يناير, 2017 - 2:06 مساءً المصدر: الوكالة الوطنية
أبي رميا اطلع على تفاصيل اعتقال قاتل الهاشم

اطلع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم عضو “تكتل التغيير والإصلاح” النائب سيمون أبي رميا مساء أمس على تفاصيل عملية القبض على قاتل المغدور مجيد جرجس راجي الهاشم، المدعو خالد سليم بتوجيه من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. ونوه أبي رميا بالسرعة التي تمت فيها العملية، مشددا على “ضرورة تسليمه إلى الدولة ومحاكمته وفق القانون اللبناني”.

وأكد أبي رميا أن “القبض على المجرم يخفف من حدة الاحتقان المنتشر جراء الجريمة الشنيعة المرتكبة”، ولفت إلى “أهمية وضع حد لدخول النازحين السوريين الى لبنان وخروجهم منه”، مشددا على “ضرورة عودتهم السريعة إلى بلدهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية
26 يناير, 2017

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