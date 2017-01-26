ماهي أبرز الفصائل التي قضت عليها “جبهة النصرة” في سوريا؟

قضت جبهة النصرة على العديد من فصائل الجيش الحر إثر خلافات بين الطرفين.

أبرز الفصائل في “الجيش الحر” التي قضت عليها “جبهة النصرة” منذ تشرين الثاني 2014، وحتى كانون الثاني 2016:

1-“جبهة ثوار سوريا”:

تأسست في محافظة إدلب في أيلول 2013، من تحالف كتائب وألوية من الجيش الحر أبرزها “لواء الأنصار ولواء ذئاب الغاب ولواء شهداء إدلب” بقيادة جمال معروف، وقضت عليها جبهة النصرة في تشرين الثاني 2014، بعد اشتباكات استمرت نحو شهرين.

2-“جبهة حق المقاتلة”:

تأسست في ريف حماة الشمالي في شباط 2014 من اندماج فصائل وكتائب صغيرة عاملة في المنطقة، بقيادة يوسف الحسن، وعرفت بتسليحها الجيد، وقضت عليها جبهة النصرة في تشرين الثاني 2014، بالتزامن مع إقصاء “جبهة ثوار سوريا”.

3-“جبهة ثبات المقاتلة”:

تأسست في ريفي حماة وإدلب في آب 2014، من اندماج ستة كتائب وفصائل صغيرة، واقتحمت جبهة النصرة مقراتها واستولت على أسلحتها في كانون الثاني 2015.

4-“ألوية أبو العلمين”:

تأسست في ريف حماة الشمالي عام 2012، بقيادة سامي الرحمون وشاركت في معارك حماة وإدلب وحلب، وقضت عليها جبهة النصرة في كانون الثاني 2015، واعتقلت قائدها قبل أن تفرج عنه ويصبح قائدًا عسكريًا فيها.

5-“اللواء السابع قوات خاصة”:

تأسس في ريف إدلب عام 2014، بقيادة عبد الرحمن قنطار، واتخذ من بلدة عين لاروز مقرًا له، وشارك في قتال الجيش السوري على جبهات مورك وسهل الغاب في ريف حماة، وقضت عليه جبهة النصرة في شباط 2015.

6-“حركة حزم”:

تأسست في المنطقة الشمالية (حمص – حماة – إدلب – حلب) في كانون الثاني 2014، من تحالف 12 فصيلًا في الجيش الحر لتصبح أحد أبرز فصائل الشمال السوري، وأكثرها تدريبًا وتسليحًا، وشنت جبهة النصرة هجومًا على مقراتها في شباط 2015، انتهى بانضواء الفصيل في “الجبهة الشامية” في آذار من العام ذاته.

7-“الفرقة 30 “:

تأسست مطلع عام 2015 بقيادة العقيد الفار نديم محمد، وتلقت تدريبات على يد ضباط أمريكيين في تركيا، على أن تكون أحد الفصائل المعتمد عليها لمواجهة تنظيم داعش، وهاجمتها جبهة النصرة في ريف حلب الشمالي أواخر تموز من العام ذاته، وقتلت عددًا من افرادها وصادرت جميع أسلحتها، لتقضي عليها فعليًا.

8-“تجمع فاستقم كما أمرت”:

تأسس في محافظة حلب في كانون الأول 2012، بقيادة مصطفى برو (أبو قتيبة)، وتعرضت مقراته لهجوم في مدينة حلب في تشرين الثاني 2016، من قبل جبهة النصرة و”حركة نور الدين زنكي” و”كتائب أبو عمارة”، ثم تعرضت نقاطه بريف حلب الغربي لهجوم من قبل جبهة النصرة ليعلن في 26 من الشهر ذاته انضواءه في “حركة أحرار الشام”.

9-“كتائب ثوار الشام”:

تأسست في محافظة حلب في نيسان 2014، وشاركت في معارك حلب ضد الجيش السوري، وتعرضت لهجوم من قبل جبهة النصرة في 23 كانون الثاني، لتعلن في اليوم الذي يليه انضواءها تحت راية “حركة احرار الشام”.

10-“جيش المجاهدين”:

أعلن عن تأسيسه في ريف حلب في كانون الثاني 2014، بقيادة المقدم الفار محمد بكور (أبو بكر)، ويعتبر من أبرز فصائل المحافظة.

وتعرض لهجوم عسكري من جبهة النصرة في 23 كانون الثاني 20166، استولت من خلاله الجبهة على مستودعات عسكرية له، ليعلن الفصيل انضواءه في “حركة أحرار الشام” في 26 من الشهر ذاته، ولم تقتصر هجمات جبهة النصرة على هذه الفصائل فحسب، بل هاجمت مقرات “الفرقة 13″ في ريف إدلب، و”الجبهة الشامية” في ريف حلب الغربي، و”جيش الإسلام” في الشمال السوري، و”صقور الشام” وفصائل أخرى.