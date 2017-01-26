مقارناً بين الأجهزة اللبنانية والعراقية.. صحفي عراقي: إحباط الإنتحاري مدعاة للإعجاب

لقيت العملية الأمنية التي نفذتها مديرية المخابرت في الجيش اللبناني بالتعاون مع فرع المعلومات وأدت إلى إحباط عمل إرهابي إنتحاري كانت سيستهدف مقهى “الكوستا” في شارع الحمرا الاسبوع الماضي، صدى إيجابي على مستوى الأجهزة الأمنية الدولة التي أشادت بالعملية التي كانت بقيادة مديرية المخابرات، لكن أبرز ما يمكن لفت الأنظار إليها، هي الكتابات الصحافية على المستوى العربي والتي أثنت على ما قامت به الأجهزة الأمنية اللبنانية على الرغم من تواضع الإمكانيات.

الصحافي العراقي الشهير، منتظر الزيدي، قال في مقال نشره عبر صفحته الرسمية على موقع “فايسبوك”، أن “العملية الامنية اللبنانية الناجحة ،ضد ارهابي داعشي، اعتقلته قبل تفجير نفسه بلحظات، تجعلني افرح واحزن بذات الوقت”.

وإذ أشادالزيدي بإنجاز مخابرات الجيش وفرع المعلومات، عبر عن سعادته بتوقيف الإرهابي قائلاً أن “سعادتي هي بتجنيب الناس موتاً عبثيا داعشيا احبطه جهاز الامن الساهر على امن اهله وسلامتهم . فرغم الامكانات المتواضعة، مقارنة باجهزة الامن العالمية ، الا انها ليست المرة الاولى التي ينجح فيها الامن اللبناني بصد تفجيرات محتملة، ويحبط سيارات ملغمة ،قد تجعل من لبنان ساحة للفوضى والقتل”.

وقال الزيدي وهو الصحافي العراقي الذي رمى الرئيس الاميركي السابق بالحذاء عام 2008، أن “هذا الامر مدعاة للاعجاب والغبطة ، غبطة تخدش القلب وتنادي باعلى صوتها : “ما الذي ينقص الامن العراقي لكي يحذو حذو زميله اللبناني.؟”

وتابع مقارناً بين الاجهزة الامنية اللبنانية والعراقية بالقول: “الحزن ليس الا عتاباً شديداً على اجهزة الامن العراقية التي تتمتع بميزانية تعادل ميزانية لبنان كاملة لسبع سنوات . فلو علمنا ان ميزانية وزارة الدفاع والداخلية والامن الوطني وجهاز المخابرات تصل في اقل الاحوال الى (30 ) مليار دولار ،يذهب جلها على رواتب المنتسبين واسلحة فردية ورشى وفساد وحمايات وسيارات مصفحة للمسؤولين في الوزارات المذكورية ، وقليل من تلك الميزانية يصرف على الجهد الاستخباري والمراقبة والتنصت”.

وختم مقاله: “ان العبرة ليست بالمال والتسليح الجيد على ما يبدو ، وانما بالادارة الكفوءة والحرص على امن المواطن والعين الساهرة على سلامة ابناءه .وهذا ما لا نلمسه في العراق حيث تحصد السيارات الملغمة الوف المدنيين كل عام ،بينما تكتفي القوات الامنية ،رفع الجثث والانقاض وقطع الشوارع دون ان تعلن يوما واحدا عن القمقم الذي تخرج منه السيارات الملغمة لتضرب مدن العراق دون ان يكتشفها الامن العراقي”.

رصد – الحدث نيوز

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