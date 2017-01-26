مصدر ميداني: الجيش السوري يستعيد السيطرة على مواقع الحرس الجمهوري في منطقة المقابر على المحور الجنوبي لمدينة دير الزور التي سيطر عليها تنظيم داعش سابقا

26 يناير, 2017 - 3:57 مساءً
26 يناير, 2017
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