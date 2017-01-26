مصدر ميداني: طيران الجيش السوري يواصل شنّ غاراته على مواقع وتحركات مسلحي تنظيم داعش في محيط منطقة المقابر وسريّة جنيد على المحور الجنوبي لمدينة دير الزور وتحقيق اصابات مباشرة في صفوفهم.

26 يناير, 2017 - 4:02 مساءً
26 يناير, 2017
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