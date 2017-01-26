سالم زهران:توقيف الأمن العام 4 مشاريع انتحاريين وشبكة تجسس..الا يستحق التنويه؟!

أسف مدير “مركز الارتكاز الاعلامي” سالم زهران لـ “إهمال الإعلام والطبقة السياسية عملية إلقاء القبض على شبكة التجسس لصالح إسرائيل”، لافتا الى أن “الشبكة التجسسية خماسية وعصبها عاملات أجنبيات يعملن في منازل اللبنانيين”.

ورأى زهران في حديث إلى قناة “الميادين” أن “عيون الأمن اللبناني مفتوحة على الارهاب التكفيري و”الاسرائيلي” في لبنان”.

وقال زهران: “العدو الاسرائيلي يحاول اختراق لبنان والمقاومة بكل الوسائل والشرائح ومنها العاملات في المنازل”.

وسأل زهران “لماذا لم ينعقد مجلس الأمن المركزي مواكبة لإلقاء الأمن العام على الشبكة؟ ولماذا لم نسمع من وزير الداخلية نهاد المشنوق تنويهاً بالانجاز؟”. وأكد زهران أن “التنسيق بين الأجهزة الأمنية فعال، ولكن على المستوى السياسي بعض الأجهزة تتم رعايتها والأخرى تُهمل انجازاتها”، مشيرا الى أن “الأمن العام لديه صلاحيات في الأمن الاقتصادي والاجتماعي الى جانب مكافحة الارهاب والتجسس وهذا ما ضاعف انتاجه”.

وتابع: “الأمن العام القى القبض على 4 مشاريع انتحاريين بينهم امرأة خلال شهر إضافة للشبكة “الاسرائيلية”، لافتا الى أن “الأمن الإستباقي من شبكة انتحاريّ فندق “دي روي” إلى انجازات هذا الشهر حمت لبنان من كوارث جدية”. وختم زهران مناشداً فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى رعاية كافة الأجهزة الأمنية بمظلته ورعايته.

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