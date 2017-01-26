رصد: مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين، إثر إطلاق النار عليهم من قبل مسلحي “جبهة النصرة” أثناء خروجهم في تظاهرة بقرية “الحلزون” في ريف حلب

26 يناير, 2017 - 4:12 مساءً
26 يناير, 2017
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