مصدر ميداني: اعتصام أمام مجلس الشعب للمطالبة بإيجاد حل لأزمة المياه في العاصمة دمشق

26 يناير, 2017 - 4:20 مساءً
26 يناير, 2017
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