وكالات: المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري الجديد تقترح إلغاء حق رئيس الجمهورية بحل المجلس النيابي.

26 يناير, 2017 - 4:33 مساءً
26 يناير, 2017
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