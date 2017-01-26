الدفاع الروسية: سلاح الجو الروسي يدمر ثلاثة مراكز قيادة واتصالات لـ’’داعش’’ في سوريا

26 يناير, 2017 - 7:18 مساءً
26 يناير, 2017
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