البرد يقتل اطفال أفغانستان

أعلنت السلطات الأفغانية الخميس أن تساقط الثلوج والانخفاض الكبير في درجات الحرارة أديا إلى وفاة 27 طفلاً أفغانياً في منطقة نائية بشمال أفغانستان.

واغلقت الطرق في اقليم درزاب في ولاية جوزجان الجنوبية بسبب الثلوج التي بلغ ارتفاعها خمسين سنتمترا مما يمنع الوصول الى اي مركز طبي، وانخفضت درجات الحرارة الى عشرة تحت الصفر.

وقال حاكم المنطقة رحمة هشار “للاسف توفي 27 طفلا بسبب تساقط كميات كبيرة من الثلوج”، موضحا ان هذه الوفيات سجلت في آخر يومين او ثلاثة ايام.

وتابع ان كل هؤلاء الاطفال تقل اعمارهم عن خمس سنوات، مؤكدا ان الطرق ما زالت مقطوعة والحصيلة يمكن ان ترتفع.

واكد الناطق باسم ولاية جوزجان رضا غفوري هذه الوفيات وقال ان السلطات على وشك ان ترسل مساعدات.