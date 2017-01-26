اليابان تنفق ملياري دولار على الوجود العسكري الأمريكي

كشفت وكالة “كيودو” الخميس 26 يناير/ كانون الثاني، استنادا إلى وزيرة الدفاع اليابانية، عن حصة اليابان في الانفاق على الوجود العسكري الأمريكي في البلاد، التي وصلت لغاية 80% في 2015.

وأوردت الوزيرة تومومي إيناد، المعطيات نفسها في وقت سابق من اليوم ذاته في ردها على استفسار لنائب في البرلمان، أثناء مشاركتها في جلسة لجنة الموازنة البرلمانية.

هذا وقد ذكرت وسائل إعلام مختلفة في وقت سابق أن عدد أفراد القوات الأمريكية المرابطة فى الأراضي اليابانية هو 54 الف عسكري، ويكلف هذا الوجود دافعي الضرائب اليابانيين حوالي الملياري دولار سنويا، أما جيرانهم الكوريون الجنوبيون فيتكبدون 800 مليون دولار سنويا لقاء استضافتهم للعسكريين الأمريكيين الذي يبلغ عددهم 22 ألفا.