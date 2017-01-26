نقيب المحررين: نطالب السلطات في الإمارات ألا تحجز حرية صحافي

صدر عن نقيب محرري الصحافة اللبنانية الياس عون البيان التالي: “كنا اعتقدنا أن قضية الزميل الأستاذ شارل أيوب ناشر جريدة “الديار” ورئيس تحريرها انتهت أمس بإطلاق سراحه بعدما تم توقيفه من قبل شرطة دبي، ولكننا علمنا أن الأستاذ أيوب ممنوع عليه العودة إلى لبنان بسبب دعوى قضائية مرفوعة ضده، وهو ليس ضد المثول أمام القضاء اللبناني، خصوصا أن القضية موضوع الشكوى حصلت في لبنان.

من هنا نطالب السلطات المعنية في دولة الإمارات العربية، التي نحترم، ألا تعامل صحافيا مثل هذه المعاملة وحجز حريته، وهو الذي، أي الأستاذ شارل أيوب، لا يقبل ان يعيش إلا حرا وهو مستعد للمثول أمام أية هيئة قضائية في بلده”.

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