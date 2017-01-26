ماهو موقف البارازاني من الرئيس الأسد ؟

قال مسعود بارزاني، رئيس منطقة كردستان العراق، إنه لا يعتقد أن سوريا سترجع كما كانت، متوقعاً بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة.

وقال بارزاني في لقاء له مع صحيفة الشرق الأوسط، يوم الاثنين الماضي : “من المستحيل أن ترجع سوريا كما كانت .. أعتقد أن شرق وغرب الفرات سينقسمان .. سيكون لهاتين المنطقتين وضع خاص بكل منهما .. وفي سوريا هناك صفقة بين أمريكا وروسيا لكن من الذي تضر من هذه الصفقة ؟ لا أدري”.

ورداً على سؤال حول إمكانية زيارة سوريا ومقابلة الرئيس بشار الاسد، قال : “في الوقت الحاضر صعب، لكن في المستقبل ليس هناك مستحيل”.

وتوقع بارزاني بقاء الرئيس السوري بشار الأسد، لافتاً إلى أن “هذا ما توحي به تطورات الموقف هناك”.