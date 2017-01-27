أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمكن أن يتحدث هاتفيا للمرة الأولى مع نظيره الأميركي دونالد ترامب السبت.

وفي رد على سؤال لشبكة “سي إن إن” الأميركية حول احتمال حصول اتصال هاتفي بين الرئيسين السبت، أجاب بيسكوف بالإيجاب.

في حال تم، سيكون هذا الاتصال الرسمي الأول بينهما منذ تولي ترامب مهامه الرئاسية رسميا في 20 كانون الثاني.

وكان الرئيسان تحدثا هاتفيا في السابق في تشرين الثاني بعيد انتخاب ترامب واتفقا على ضرورة “تطبيع” العلاقات بين موسكو وواشنطن بعد التوتر الذي مرت به نتيجة الأزمة الأوكرانية.

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