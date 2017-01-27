في موضوع الانتخابات.. بعبدا تحذر !

كشفت معلومات بعبدا لصحيفة “الجمهورية” أنه “إذا كان المطروح ابتزاز رئيس الجمهورية ميشال عون بفَرض معادلة: إمّا قانون الستين وإمّا التمديد النيابي، فالرئيس قادر على وقف الانتخابات لأنّ إجراءها يتطلّب مرسوماً عادياً لا يصبح نافذاً إلا بتوقيعه”.

وأضافت:”أما إذا أرادوا الذهاب إلى التمديد، فرئيس الجمهورية يستطيع، من خلال صلاحياته الدستورية، وَقف عقد الجلسات النيابية لمدة عقد كامل. وبالتالي، فإنه يملك، دستورياً وميثاقياً وقانونياً، كل الأدوات التنفيذية لهذا الموقف، علماً أنّ المصلحة الوطنية هي الأولوية ورئيس الجمهورية يدفع باتجاه إقرار قانون انتخابي جديد يؤمّن صحة التمثيل ويحقق الديمقراطية والعدالة”.

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