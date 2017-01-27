التمديد بشرطين والإنتخابات بـ…

أشارت مصادر مراقبة للملف الانتخابي لصحيفة “الجمهورية” إلى “إنّ الاعتبارات التي تحركت من خلالها وزارة الداخلية هي اعتبارات قانونية بحتة، والسبب الأساسي هو التزام المهل المحدّدة التي ينصّ عليها قانون الانتخاب الساري المفعول”.

وأضافت: “الانتخابات المقبلة من المتوقع أن تجري الأحد 21 أيار المقبل، مع أنّ الولاية الممددة للمجلس تنتهي في 21 حزيران “لكنه نظراً لمصادفة حلول شهر رمضان في حزيران تمّ التوافق على مستويات سياسية على تقديم موعد إجراء الانتخابات قبل رمضان، أي في أيار المقبل”.

وأوضحت أنه بناء على ذلك، فإنّ الوزارة ملزمة باتخاذ الاجراءات والتدابير التحضيرية لهذه الانتخابات، منها: دعوة الهيئات الناخبة وتشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات وطلب الاعتمادات اللازمة لتغطية العملية الانتخابية.

وأكدت المصادر “انّ الداخلية مُلزمة بعملها التحضيري هذا، وهي تعمل وفق القانون واحتراماً للمهل المحددة فيه كي لا تكون الانتخابات عرضة للطعن ولكي لا تَتّهم الوزارة بعدم القيام بمهامها حسب القانون”.

وقالت: “كل ما يجري لا يقلل او ينتقص من إمكان الوصول الى قانون انتخاب جديد. وفي افضل الاحوال اذا تمّ التوصّل الى مثل هذا القانون، عندها، وضمن إطاره، يُصار الى إدراج مادة جديدة تحدد موعد إجراء الانتخابات، سواء في ايار، او اذا استلزم الامر تمديداً تقنياً تحدّد مدّته في القانون الجديد على ان تراعي أمرين أساسيين:الاول: الإعداد التقني واللوجستي للانتخابات لناحية إعداد وتدريب رؤساء أقلام الاقتراع وتأمين الجهوزية اللوجستية للانتخابات. والثاني: ان تؤخذ في الاعتبار ضرورة الاستفادة من فترة التمديد التقني لشرح مضمون مواد القانون الجديد للناخبين والمرشحين على حدّ سواء، بموازاة القيام بحملات إعلامية وتوعية”.

ولفتت المصادر الى انّ الوزارة ملزمة بإجراء الانتخابات حسب القانون النافذ الذي لا يزال وحتى إشعار آخر ما يسمّى بقانون الستين.

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