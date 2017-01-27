اجتماع رباعي والسبب.. “جنبلاط”

ذكرت معلومات لصحيفة “الجمهورية” أنّ الاجتماع الذي سيعقد اليوم في وزارة المال، تحت العنوان الانتخابي، بين التيار الوطني الحر وتيار “المستقبل” و”حزب الله” وحركة “أمل” بصورته الرباعية أمكَنَ التفاهم على عَقده بعد سلسلة لقاءات متفرقة حول الموضوع الانتخابي تَمّت بين القوى الأربع، تارة بين وزير المال علي حسن خليل ووزير الخارجية جبران باسيل وعضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض، وتارة أخرى بين باسيل ومدير مكتب رئيس الحكومة سعد الحريري، نادر الحريري، وثالثة بين خليل ونادر الحريري، ورابعة بين خليل وباسيل والحريري، وخامسة بين فياض والحريري.

وأضافت “على أنّ الأساس في النقاش في هذه اللقاءات كما في الاجتماع الرباعي، هو كيفية بلورة حل للمشكلة الجنبلاطية بصيغة إنتخابية تراعي هواجس رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط. والجهات الاربعة لا تضع في حسابها وخلفيتها الوصول الى صيغة تتجاوز هذه المشكلة. امّا الى اين وصل النقاش؟ فحتى الآن لم يتمّ التوصّل الى الصيغة المنشودة”.

وفيما لوحظ غياب ممثلي الحزب التقدمي الاشتراكي و«القوات» عن هذا الاجتماع، كشفت مصادر معنية لـ”الجمهورية” أنّ “الجميع باتوا يشعرون بوطأة المأزق، وبالتالي، ضرورة الوصول الى حل، والاجتماعات تتسابق مع حساب المهل، وهناك اجتماعات متلاحقة. امّا في ما خصّ الاجتماع الرباعي فلا تغييب لأحد، فهذه الجهات الاربعة تتشاور وتناقش في ما بينها، والتوجّه الاساس لديها جميعها هو محاولة بلورة صيغة إنتخابية معينة وملائمة للجميع، ومن خلالها يمكن التوجّه بعدها الى جنبلاط، وتصبح الخطوات التالية أكثر سهولة معه”.

وأوضحت أنّ الجهات الأربعة بحثت أكثر من صيغة إنتخابية، وتمّ التطرّق الى مشروع رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي الذي يقول بالنسبية على أساس 13 دائرة، إنما النقاش التفصيلي التقني مُنصَبّ بصورة اساسية حالياً على صيغة التأهيل ومعالجة الفروقات التقنية بأبعاد سياسية بين القوى، والتي لها علاقة بنسَب التأهيل وحجم الدوائر وكيفية الانتخاب.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

