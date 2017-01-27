دعوة ضد “هوا الحرية”

تقدّم المحاميان مارك حبقة وغريتا حبيب بوكالتهما عن الرئيس الأسبق للجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان بشكوى مباشرة أمام النيابة العامة التمييزية حول المزاعم التي نشرت في برنامج هوا الحرية على شاشة LBCI بتاريخ ٢٣ تشرين الثاني ٢٠١٦ عن بيع الجنسية اللبنانية أثناء تبوّء العماد سليمان سدة الرئاسة، وذلك عملاً بمبدأ ضرورة كشف الحقيقة وإيماناً بدور القضاء اللبناني ليقوم بمعاقبة أي راشي أو مرتشي إذا ثبت وجودهما أو مطلقوا الافتراءات والقيام بنزع الجنسية اللبنانية عن أي شخص حصل عليها بشكل مخالف للقانون في حال أظهرت التحقيقات ذلك.

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