حديث عون أزعج الحريري !

كشفت مصادر وزارية بارزة في تيار المستقبل أن “الرئيس ارتكب دعسة ناقصة”.

وأشارت مصادر في تيار المستقبل لصحيفة “الأخبار” إلى أن “تهديد رئيس الجمهورية بالفراغ ليس مقبولاً”، معتبرة أن “كلام عون سيُدخل البلد في نقاش دستوري حول صلاحيات رئيس الجمهورية”، فضلاً عن أن “الرئيس عون يتصرف مع الجميع وكأنه صاحب القرار في أي شيء، وكأن زمام الأمور في يده وحده”.

وأكّدت المصادر أن “حديثه عن أن الفراغ أفضل من الستين والتمديد أزعج الرئيس سعد الحريري الذي يعتبر الفراغ في أي مؤسسة في الدولة غير مقبول”.

كذلك عبّرت المصادر عن انزعاجها من تعاطي وزير الخارجية جبران باسيل، خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، “حيث تصرف وكأنه قادر على اتخاذ بعض القرارات منفرداً، من دون العودة إلى الحكومة أو إلى النقاش مع زملائه”، بينما قالت مصادر أخرى في تيار المستقبل إن “كلام الرئيس عون لا شّك أحدث انزعاجاً عند الرئيس الحريري، لكنّنا لسنا وحدنا المعنيين في هذا الأمر. لماذا يتمّ تحميلنا مسؤولية قانون الانتخاب لنا وحدنا؟ غالبية الفرقاء امتعضوا من كلام الرئيس عون، ونحن ما زلنا نرى في كلامه حثّاً على الوصول إلى قانون جديد للانتخابات وليس تهديداً حقيقيّاً بالفراغ”.

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