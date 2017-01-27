إصابة الأسد بجلطة دماغية.. الرواية المخفية !

زعمت بعض وسائل الإعلام، عن إصابة الرئيس السوري بشار الأسد بجلطة دماغية نقل على إثرها إلى “مستشفى الشامي” بدمشق للمعالجة تحت حراسة أمنية مشددة، في حين لم يتسنى للحدث نيوز الوصول إلى المعلومات ومعرفة مدى صحة هذه الأخبار.

وحتى كتابة هذا الخبر، لم يصدر أي نفي لخبر إصابة الأسد على لسان مصدر رسمي سوري.

في المقابل، نشرت الرئاسة السورية في صفحتها على “فيسبوك”، خبراً يوم أمس يفيد باستقبال الأسد حسين أمير عبد اللهيان المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق له، كما نشرت صورا للقاء تؤكد سلامة الرئيس الأسد وأنه بصحة جيدة.



يذكر أن الأسد كان عرضة للإشاعات في الآونة الأخيرة حيث تداولت إحدى القنوات الإسلامية، وتُدعى “الصحوة الإسلامية”، خبراً مفاده إصابة الرئيس السوري بتشنّج في عينه، جراء “التوتّر” والإرهاق الذي أصابه خلال سنوات الأزمة، وعلى إثر ذلك يقول الخبر أنه تم نقل الأسد إلى المستشفى، لتلقّي العلاج.، إلا أن ظهور الأسد في استقبال عبد اللهيان يضحد أكاذيب هذه الوسائل.

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