“PERLA” مستمر.. إلى متى ؟!

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع أمطار وثلوج خفيفة متفرقة (600 م) مع انفراجات واسعة، ودرجات حرارة متدنية تستدعي التحذير من خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خصوصا خلال الليل، وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: يستمر تأثير “PERLA” على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الأحد.

-الطقس غدا غائم جزئيا مع أمطار وثلوج خفيفة متفرقة (600م) مع انفراجات واسعة، ودرجات حرارة متدنية تستدعي التحذير من خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خاصة خلال الليل، أما الأحد فيكون مشمسا إلى قليل الغيوم مع درجات حرارة صباحية باردة (تحذير من خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية)، ترتفع بشكل محدود خلال النهار.

-الحرارة على الساحل من 11 الى 16 درجة، فوق الجبال من 3 الى 5 درجات، الأرز من -2 الى صفر درجة، في الداخل من 1 الى 7 درجات.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 20 و40 كلم/س، تشتد لتصل إلى 85 كلم/س.

-الإنقشاع: متوسط، يسوء خلال فترة تساقط الأمطار.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85 %.

-حال البحر:مائج إلى هائج.حرارة سطح الماء: 17 درجة.

-الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 06:39 ساعة غروب الشمس: 17:03.

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