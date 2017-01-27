بجرم تزوير واحتيال.. توقيف شخص في المريجة

ذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه “بناءً على شكوى مقدّمة إلى فصيلة المريجة في وحدة الدرك الإقليمي، من المواطن ع. ت. وهو مالك مؤسسة لبيع الأعشاب الصناعية في بلدة طلّوسة الجنوبية ضدّ شخصَين مجهولَين بجرم انتحال أسماء وهمية وشراء بضاعة منه بتاريخ 6/1/2017، بقيمة /33/ ألف دولار أميركي ، وذلك بواسطة شيك مصرفي مزوّر، كما تبيّن للمدّعي بأن أرقام الهواتف الخلويّة التي زوّده بها الفاعلان، قد استعملت فقط لإتمام عملية الاحتيال، وقد أصبحت خارج التغطية في اليوم التالي ونتيجةً للتحريات والاستقصاءات المكثّفة، تمكن عناصر الفصيلة المذكورة من معرفة هوية الفاعلَين، وتوقيف أحدهما، ويدعى أ. ح. من مواليد عام 1990، لبناني”، مشيرةً إلى أنه “بالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه، وأنه قام بفعلته بالإشتراك مع المدعو ح. ج. من مواليد عام 1989، لبناني الذي تعرّف عليه داخل السجن، واتّفقا على القيام بهذه العملية بعد خروجهما من السجن، كما اعترف بأنهما باعا البضاعة في منطقة زغرتا”.

ولفتت إلى أنه “تم توقيفه وأحيل إلى القضاء المختص، والبحث مستمر لتوقيف شريكه المتواري عن الأنظار، والذي عُمِّم بلاغ بحث وتحرٍ بحقه”.

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