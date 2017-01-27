سفير مصر التقى باسيل.. ماذا دار بينهما ؟

عرض وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مع السفير المصري زياد النجاري التحضيرات للزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية ميشال عون إلى مصر.

وقال النجاري بعد اللقاء: “سعدت اليوم بلقاء وزير الخارجية الوزير جبران باسيل، وكان موضوعنا الأساسي للنقاش هو التحضير لزيارة فخامة الرئيس ميشال عون الى مصر في الشهر المقبل، وتناولنا عددا من الأمور المرتبطة بالزيارة واهميتها والترتيبات الخاصة بها. كما بحثنا في الشأن الإقليمي وتقييم الوضع في المنطقة والتطورات على الساحة السورية والموضوعات التي تهم تهم مصر ولبنان بشكل أساسي”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

