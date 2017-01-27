الرياشي من بنشعي: لا داعي للوثيقة بين القوات والمردة

أكد وزير الإعلام ملحم الرياشي بعد لقائه رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية في بنشعي، أن العلاقات بين القوات والمردة تشوبها اختلافات بوجهات النظر إلا أنها طبيعية في المناطق، معتبراً أن الجلسة كانت مثمرة ومفيدة.

وأوضح أنه لا داعي للوثيقة بين القوات والمردة وهناك تواصل عائلي وأبناء المنطقة الواحدة وهناك لجنة متخصصة للتواصل، وهناك خلافات سياسية إلا أن ذلك لن يؤدي إلى خلافات في المستقبل.

ولفت الرياشي إلى أن العلاقة بين فرنجية والرئيس ميشال عون لا تحتاج إلى واسطة، والحديث دار حول موضوع وزارة الإعلام.

وحول المتعاقدين مع وزارة الإعلام، أوضح أن البحث يجري الأن لتثبيت كل المتعاقدين مع الدولة اللبنانية، وإشار إلى أنه يعمل على فصل متعاقدي الإعلام عن باقي المتعاقدين وهذا الموضوع لا يشكل عبئا ماليا على الدولة، وهو ليس موجها ضد احد.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

