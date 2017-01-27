الصحافة تقع في فخّ ميريام فارس!

منعت الفنانة ميريام فارس دخول المصورين إلى مراسم دفن والدها حفاظاً على الخصوصية العائلية، وقد إنتشرت صورة وهي شبه منهارة وترتدي الأسود قيل إنها من جنازة والدها، ولكن صفحة “أخبار ميريام فارس” أوضحت أن الصورة هي من مراسم دفن الفنانة صباح وليس من مراسم دفن والد ميريام فارس.

ومن جهته، أوضح الإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان عبر حسابه على “سناب شات”، الأسباب التي دفعت ميريام إلى منع التصوير في مراسم تقبل التعازي بوالدها، بحسب ما أخبرته بنفسها وقال: “قالت لي ميريام في الأفراح والمناسبات السعيدة من حق الصحافة والمصورين إلتقاط أي صور لي، أما في الحزن فيسمحوا لي هذا حقي.. لا أريد أن أصنع من الموت والدفن والعزاء حدثاً لتوجيه أنظار الصحافة إليّ، بل أريد أن أحزن بصمت”.

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