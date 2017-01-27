حل أزمة شركة سلعاتا

أعلن النائب بطرس حرب، في تصريح اليوم، أنه “بعد العراقيل التي وضعت في وجه شركة كيماويات سلعاتا، ما أدى إلى صرف حوالى 140 عاملا منها، وما كاد أن يؤدي إلى صرف حوالى 400 عامل آخر، وبنتيجة الإتصالات والمساعي التي قمت بها، مع النائب سامر سعادة بعد إثارة هذه القضية في مجلس النواب من قبلي ومن قبل النائب أنطوان زهرا، تمكنا من حل الأزمة التي كانت تتخبط بها شركة كيماويات سلعاتا، وذلك بعد تدخل رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير المالية علي حسن خليل شخصيا، وبالنتيجة صدر البارحة عن المجلس الأعلى للجمارك قرار يسمح للشركة باستئناف عملها إن لناحية التصنيع أو لناحية التصدير، ما أدى إلى حل القضية بشكل سليم وما سيمكن إدارة الشركة من استئناف العمل والإنتاج، الأمر الذي يحمي العاملين في الشركة ويعيد العمال الذين سرحوا بنتيجة توقف العمل إلى عملهم كما سيحول دون صرف الـ 400 عامل الباقين”.

وشكر حرب الرئيس بري والوزير خليل اللذين تدخلا مباشرة مع إدارة الجمارك لحل هذه القضية.

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