مستشار خامنئي: لولا إيران لسقطت دمشق

27 يناير, 2017 - 1:01 مساءً المصدر: وكالة فارس
مستشار خامنئي: لولا إيران لسقطت دمشق

أعلن المستشار العسكري للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، اللواء يحيى رحيم صفوي، أنه لولا الدعم الاستشاري من جانب إيران لسقطت دمشق وبغداد.

وصرح صفوي بأن مدرسة المقاومة التي تبلورت في إيران خلال فترة الحرب المفروضة من قبل النظام العراقي السابق قد أصبحت مصدر إلهام لشعوب سوريا والعراق واليمن.

وقال: “في ظل هذه المدرسة، تمكن الشعب اليمني من المقاومة أمام العدوان السعودي، وتمكنت سوريا من المقاومة المستمرة أمام داعش منذ 68 شهرا، وفي العراق تبلور الأمر في إطار الحشد الشعبي الذي يعمل الآن إلى جانب سائر صنوف القوات المسلحة العراقية لتحرير الموصل”.

وتابع: “لولا تدابير قائد الثورة الاسلامية ومستشارينا العسكريين في العراق وسوريا لكانت بغداد ودمشق قد سقطتا”.

المصدر: وكالة فارس
27 يناير, 2017

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