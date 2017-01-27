ميقاتي يشيد بموقف عون حيال الانتخابات

أشاد رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي أمام زواره في طرابلس “بإعلان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تمسكه بإنجاز قانون جديد للانتخاب وتأكيده أن الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها وفق قانون يتجاوب وتطلعات اللبنانيين في تمثيل يحقق التوازن بين مختلف مكونات المجتمع اللبناني ولا يقصي أحداً”.

وثمّن ميقاتي “هذا الموقف للرئيس عون وهو يعكس ما تعهد به في خطاب القسم، ويعبر عن إرادته في أن يكون رئيسا لجميع اللبنانيين ويطبق الشعارات التي رفعها خلال السنوات الماضية”، موضحاً إن “إقرار قانون جديد للانتخاب هو المفصل الأساسي في مسيرة عهد الرئيس عون ، ومنه يبدأ التغيير الفعلي في البنية السياسية اللبنانية”.

وأشار الى أن “اتفاق الطائف هو الصيغة الافضل للحكم شرط تطبيقه بحذافيرة ومن دون انتقائية واستنسابية، وهذا الاتفاق يؤمن التوازن المطلوب بين المؤسسات الدستورية ويوفر امكانية تعاونها بشكل كامل. والموقف الاخير لرئيس الجمهورية ينطلق من مضمون وروحية هذا الدستور ولا يتعارض مع صلاحية ودور المؤسسات الدستورية الاخرى. ولا بد في هذا السياق ايضا من ملاحظة وهي العودة الى ما لفتنا النظر اليه حول وجوب اعتماد ما ورد في اتفاق الطائف لجهة الاشارة في مقررات جلسة مجلس الوزراء ان الجلسة عقدت بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، وهذه ملاحظة اساسية نثني على الاخذ بها، وليست مجرد صياغة انشائية”.

وقال “لقد بات اللبنانيون يشككون في كل شيء وتكاد ثقتهم بسياسييهم تبلغ أضعف النسب ولعل المدخل الأول والأساس يكمن في تجديد النخب السياسية من خلال قانون عادل للإنتخابات، والامتناع عن التمديد للمجلس النيابي، بل في كل مؤسسات الدولة وبناها السياسي، وفي إعتماد مبدأ الثواب والعِقَاب وتفعيل المحاسبة وإطلاق يد القضاء وتحريره من الضغوط السياسية. اللبنانيون بحاجة الى إعادة بناء الثقة بدولتهم ومؤسساتها ولتثبيت قناعاتهم بأنهم سواسية أمام القانون وأن منطق المحاسبة يطبق على الجميع دونما استثناءات. من هذا المنطلق فإنني أدعو الى تكثيف الاجتماعات بين كل المكونات السياسية للاتفاق على قانون جديد ينطلق من مبدأ النسبية الذي يؤمن الى حد كبير صحة التمثيل وعدالته ، بعيدًا عن منطق الإستئثار او الإختزال او الاقصاء. وبما ان مجمل مشاريع واقتراحات القوانين الانتخابية قد اشبع درسا وباتت الامور واضحة امام الجميع فمن الضروري الاسراع في إقرار ما بات شبه واضح حول شكل القانون العتيد ، وانجازه ضمن المهل المتاحة”.

واعتبر أن “مشروع القانون الذي أرسلته حكومتنا السابقة هو المشروع الأفضل لتأمين صحة التمثيل كونه يعتمد تقسيم الدوائر إلى ثلاث عشرة دائرة على أساس النسبية، ويمكن لمجلس النواب مناقشته وإدخال التعديلات الطفيفة التي يراها مناسبة لهذه المرحلة”.

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