اعتصام لأهالي موقوفي “عبرا”

27 يناير, 2017 - 2:54 مساءً المصدر: الوكالة الوطنية
اعتصام لأهالي موقوفي “عبرا”

نفذ أهالي الموقوفين والمحكومين في ملف أحداث عبرا اعتصاما بعد صلاة الجمعة، أمام مسجد الحسين في صيدا، في اطار استمرار تحركهم طلبا لاقرار العفو العام، وذلك بمشاركة نائب رئيس المكتب السياسي في “الجماعة الاسلامية” الدكتور بسام حمود، نائب رئيس هيئة العلماء المسلمين في لبنان الشيخ خالد العارفي، رئيس “المنظمة اللبنانية للعدالة” الدكتور علي الشيخ عمار وعضو “أحرار صيدا” الشيخ يوسف مسلماني.

ورفعت المعتصمات من زوجات وأمهات وأخوات وقريبات الموقوفين لافتات تطالب بالعفو العام عن المحكومين .

وتحدثت باسم المعتصمات احدى أمهات الموقوفين مناشدة “الدولة والمعنيين اعتماد الحكمة في ملف محكومي عبرا واقرار العفو العام”.

المصدر: الوكالة الوطنية
27 يناير, 2017

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