ترامب: الاتفاق النووي مع طهران هو الأسوأ

أكد الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب أن “الإتفاق النووي الإيراني هو أسوأ ما توصلت إليه الإدارات الأميركية من اتفاقات”، موضحاً أن “خطة العمل المشترك الذي أنجز في تموز 2015 ودخل حيز النفيذ مطلع العام الماضي بين إيران والدول 5+1 هو أسوأ اتفاق توصّلت إليه الإدارات الأميركيّة”.

ولفت إلى أن “تعزيز العلاقات بين واشنطن وموسكو هو من أجل البلدين خصوصا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط ضد تنظيم “داعش” الإرهابي والتنظيمات الإرهابية”، مشيراً إلى أنه “إذا استطعنا أن نقف جنبا إلى جنب فنحن نستطيع أن نلحق الهزيمة بـ”داعش”.

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